Emmy Awards 2016, trionfa "Game of Thrones": con 38 statuette è la serie più premiata di sempre

Oltre al titolo di Miglior serie drammatica, "Game of thrones" si è aggiudicato quello di miglior regia e miglior sceneggiatura. Cinque statuette anche alla miniserie "The People vs O.J. Simpson". La migliore attrice in una commedia è invece Julia Louis-Dreyfus di "Veep". Il miglior attore è Rami Malek, il protagonista-hacker di Mr. Robot. Miglior attore non protagonista è Ben Mendelsohn per "Bloodline", mentre la miglior attrice non protagonista è Maggie Smith di "Downton Abbey".