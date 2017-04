Emma vs Elisa: che sfida a colpi di ballo ad Amici!

Sempre più poliedriche ed imprevedibili, le due cantanti italiane Elisa ed Emma, nelle vesti di coach per Maria De Filippi ad Amici, si sono esibite in una strana prova danzante, dettata da situazioni grottesche e divertenti, che hanno entusiasmato tutto lo studio. Il tutto, per decidere chi avrebbe dovuto iniziare la partita. Tre le scene: "la centrifuga di una lavatrice", poi "sei gatti indemoniati", quindi "un rodeo". A giudicarle l'etoile Eleonora Abbagnato, che ha premiato la leader della squadra Blu, Elisa, abile in tutte le prove. Insomma, per la friulana fin qui un'esperienza esaltante sotto tutti i punti di vista. Per Emma, invece, la commozione per le parole dolci dedicatele da Maria in una lettera letta in diretta, in apertura di trasmissione.