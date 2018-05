Emma e Biondo, love story tra i banchi di Amici

Amici è talento, ma anche amore: durante il programma sono nate due coppie tra i banchi di scuola: Lauren e Daniele per i blu ed Emma e Biondo. Quest’ultimi ancora insieme nella squadra bianca, ripercorrono la nascita del loro amore con Silvia Toffanin in questa puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici. Biondo da sex symbol freddo si è ammorbidito e con la bella maltese ha addirittura stilato un contratto per continuare la loro relazione anche fuori dal programma, ma Emma precisa: “Non è un contratto serio”, affermazione che ha sorpreso un po’ il rapper che però ha replicato: “Meglio va, le manette non piacciono a nessuno”.