Elezioni, ecco l'informazione Mediaset sul web e in tv

L’informazione Mediaset dedica speciali ed edizioni straordinarie alle Elezioni Politiche e alle Regionali in Lazio e Lombardia. Sul web, su mobile e su app il nostro sito seguirà a partire dalla serata di domenica lo spoglio elettorale con una lunga maratona. Alla chiusura dei seggi saranno pubblicati i primi intention poll di Tecnè, poi si proseguirà con le proiezioni, quindi via via gli aggiornamenti in tempo reale dal ministero dell'Interno. Sempre domenica in tv sarà TgCom24 ad aprire la notte elettorale dalle ore 23 con gli intention poll, mentre dalle 23.30 andrà in onda in simulcast con Canale 5 "Speciale Matrix Elezioni" condotto da Nicola Porro.