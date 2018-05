Elena Morali in lacrime a Pomeriggio Cinque: "Ecco perché ho lasciato Scintilla"

Nozze annullate tra Elena Morali e il comico Scintilla. A Pomeriggio Cinque la showgirl confessa tra le lacrime il motivo per cui ha preso questa decisione: "Dopo l’Isola ho avuto modo di pensare alla mia vita. Da quando sono tornata non sto bene e ho capito che ho bisogno di tempo per pensare a me stessa e a ciò che voglio davvero. Per questo motivo ho deciso di lasciate Scintilla, ma lui giustamente non l’ha presa bene, è molto arrabbiato con me".



L’ex isolana smentisce però le voci su Marco Ferri, che sarebbe, secondo i rumors, il vero motivo della rottura con il comico di Colorado: "Non è vero niente, io a Marco voglio un gran bene ma siamo solo amici, non mi permetterei mai di tradire Scintilla, soprattutto perché lui mi ha sempre portato rispetto", ha dichiarato.