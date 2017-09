"Colorado", Elena Morali avverte Scintilla: "Ti sposo solo se... dimagrisci"

Elena si è innamorata di lui così com'è, con tutti i rotolini, ma non le dispiacerebbe vederlo più in forma: "Ha perso già dieci chili negli ultimi mesi. Io insisto solo per il suo bene e per la sua salute". Così approfitta degli ultimi giorni di vacanza insieme per allenare il fidanzato: prima una serie di flessioni e poi qualche addominale a bordo piscina.



Da fine settembre la showgirl sarà impegnata nelle registrazioni delle nuove puntate di "Colorado", sempre al fianco del suo Gianluca: "Avrò più di un ruolo. Per il momento, però, posso solo confermare che il nostro duo comico esiste ancora, il resto sarà una sorpresa". In cantiere anche altre novità: "Vi stupirò con una sorpresa nel mondo del cinema e sto lavorando alla mia biografia che tratterà temi importanti come il bullismo e lo stalking. Vorrei aiutare le ragazze più giovani e inesperte a non lasciarsi ingannare da chi si inventa di tutto per adescarle".



Tanti impegni in vista e così, almeno per ora, la maternità può aspettare: "Pensare di diventare madre adesso sarebbe azzardato, sono ancora giovane. Ma in un futuro non troppo lontano mi piacerebbe tanto avere una bambina".