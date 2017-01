30 gennaio 2015 Eddie Murphy torna al "Saturday Night Live" dopo 31 anni: "Era il momento giusto" L'attore apparirà nella puntata speciale per il 40.mo anniversario del programma, in onda il 15 febbraio Tweet google 0 Invia ad un amico

10:52 - Eddie Murphy torna al "Saturday Nigth Live" 31 anni dopo l'ultima apparizione. L'attore ritornerà sul palco dello show comico che lo ha lanciato il 15 febbraio, in occasione della puntata speciale per il 40.mo anniversario del programma della NBC. "Era il momento giusto per tornare", ha detto l'attore un'intervista a "NewsOne Now", spiegando i motivi che lo avevano tenuto lontano dallo show fino ad ora.

L'ultima apparizione di Eddie Murphy al Saturday Night Live risale al 15 dicembre del 1984. "E' arrivato il momento giusto per tornare", ha detto l'attore, rivelando di essere stato arrabbiato per anni per gli sketch di David Spade in cui veniva deriso. "Spade ha preso di mira la mia carriera – si sfoga il comico – Va bene fare una battuta su un film, ma gettare fango sulla mia carriera no. Quante persone uscite dal Saturday Night Live hanno fallito? E voi avete il coraggio di infangare me?". L'attore se la prende anche con gli autori del programma e addirittura con Lorne Micheals, l'ideatore del SNL. "Tutti gli sketch sono controllati da loro, quindi loro hanno voluto colpire la mia carriera". L'episodio risale alla metà Anni Novanta, dopo l'uscita di Vampiri a Brooklyn, film del 1995, che è forse il più grande flop dell'attore.



Murphy esordì al Saturday Night Live nel 1980, a soli 19 anni. Terminata l'esperienza da cabarettista, intraprese la carriera cinematografica recitando in film diventati cult degli Anni Ottanta come Una poltrona per due e Beverly Hills Cop. Doppiatore e musicista, Murphy vanta un Golden Globe e una nomination agli Oscar come migliore attore non protagonista, per la sua performance nel musical del 2006 Dreamgirls.