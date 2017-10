Domenica Live, Laura Barriales: “Vi racconto il mio matrimonio”

Laura Barriales, attrice, conduttrice e modella spagnola racconta il suo giorno più bello a DomenicaLive. Sposatasi da poco e in gran segreto con l’imprenditore e broker ticinese Fabio Cattaneo commenta: “Io e Fabio stavamo insieme già da un paio di anni, lui è fuori dal mio mondo. E la cosa che rispetto di più è il fatto che sia molto riservato e non vuole apparire. Tanti uomini si avvicinano alla donna conosciuta solo per farsi vedere. Lui invece no”. E alla domanda” cosa ne pensa di lui tua madre” ha risposto: “Mia madre era molto contenta, sa che ho sposato un bravo ragazzo”. La Barriales dopo aver visto le foto delle sue nozze sorride: “la vedi – dice a Barbara D’Urso – quella è la faccia della felicità”. La showgirl ha poi raccontato i suoi esordi in tv: “Il mio primo provino è stato un disastro. Non essere raccomandata, a volte, paga. Quando ho fatto il provino per Controcampo, ho detto che non sapevo niente di calcio. Ho detto loro: se volevate una che sapeva di calcio, avreste dovuto scegliere una giornalista e non una modella. Mi ha ripagato il modo di essere sincera e trasparente”.