Daniel Craig recita nella serie tv "Purity": addio a 007?

Daniel Craig sveste i panni di James Bond per recitare in " Purity ", una nuova serie tv americana, tratta dall'omonimo romanzo di Jonathan Franzen. Il telefilm terrà impegnato l'attore a lungo negli Stati Uniti e per la stampa inglese potrebbe segnare il definitivo addio alla saga di 007, dopo le critiche pubbliche rivolte da Craig al suo personaggio in occasione del lancio di " Spectre ".

Lo scorso settembre, in un'intervista rilasciata al magazine "Esquire", Daniel Craig aveva definito James Bond "misogino e sessista", rinnegando di fatto il personaggio che ha interpretato dal 2006 a oggi per quattro film. Il suo malcontento però è derivato anche dai numerosi incidenti e infortuni che la star ha dovuto affrontare negli anni durante i diversi capitoli della saga di cui è stato protagonista. Ora il nuovo impegno potrebbe segnare l'addio definitivo alla spia uscita dalla penna di Ian Fleming.



"Purity" è la storia di una ragazza (Purity, appunto), che dopo una adolescenza difficile e il college si lancia alla ricerca di un lavoro che la porterà a viaggiare da Oakland a Denver, passando per la Bolivia. Un viaggio che la porterà a incontrare diversi personaggi.



La serie, scritta dallo stesso Franzen e da Todd Field, sarà prodotta dal premio Oscar Scott Rudin, trionfatore all'Academy con "Non è un Paese per Vecchi" e "Il Petroliere" e produttore di "Steve Jobs" e i due "Zoolander". L'idea è realizzare 20 episodi, anche se al momento non c'è ancora un network che abbia comprato i diritti di trasmissione.