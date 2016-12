Cinema, infortunio per James Bond: Daniel Craig operato al ginocchio

11:51 - James Bond sotto i ferri. Una lesione al ginocchio, durante le riprese di una scena di lotta in Messico per il nuovo film "Spectre", ha infatti bloccato Daniel Craig, l'attore che da quattro anni ne interpreta il ruolo. Craig è stato costretto ad operarsi a New York durante le vacanze pasquali e potrà tornare sul set il 22 aprile. Un portavoce della Eon Productions ha precisato che si è trattato solo di un piccolo intervento.

Le riprese di "Spectre", che riprenderanno comunque a breve secondo quanto afferma la produzione, sono cominciate negli studi Pinewood, nel Buckinghamshire in Inghilterra, lo scorso dicembre. Il cast si è poi trasferito a Roma, dove sono state girate molte scene e dove, fra l'altro, l'attore aveva battuto la testa, senza però troppe conseguenze. Infine la produzione ha raggiunto il Messico, prima del previsto rientro negli studios inglesi.



E' la quarta volta che Craig interpreta il famoso agente segreto di Sua Maestà britannica. Il precedente film, "Skyfall" (2012), è stato un successo internazionale con incassi per oltre un miliardo di dollari. "Spectre" è atteso nelle sale cinematografiche il prossimo 6 novembre.