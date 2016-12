Daniel Craig è il James Bond più "ubriacone"

Al James Bond firmato Daniel Craig l'alcol non dispiace. Anzi. Pare che il suo 007 alzi parecchio il gomito, tanto che il magazine britannico "The Grocer" gli ha appioppato il titolo non proprio invidiato di "ubriacone". Naturalmente per ragioni di sceneggiatura: fra Vodka Martini rigorosamente "agitati, non mescolati", champagne e birre, in media in una pellicola l'attore tracanna 20 bicchieri.