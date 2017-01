Da Guerra e Pace ad Agent X, ecco le serie tv top della prossima stagione

SUPERGIRL (dal 2/9 su Italia 1) - Apparsa nel 1972 nei fumetti DC Comics, la cugina di Superman (Melissa Benoist) ha difficoltà nell'ambientarsi con i mortali. Ad aiutarla, la direttrice editoriale Cat Grant (Calista Flockhart), la sorella adottiva Alex (Chyler Leigh), il fotografo James Olsen (Mehcad Brooks) e la madre biologica Alura (Laura Benanti).



GUERRA E PACE (dal 16/9 su laeffe) - Arriva in Italia l'adattamento firmato Bbc con Weinstein Company del capolavoro di Lev Tolstoj. Vita, amore, tragedie, battaglie epiche, costumi sontuosi e un cast in cui spiccano Paul Dano, Lily James, James Norton per una serie kolossal da 8 episodi diretta da Tom Harper e girata nei luoghi originari fra Russia, Lettonia e Lituania.



SHADES OF BLUE (dal 22/9 su Premium Crime) - Jennifer Lopez è una detective corrotta di New York costretta a collaborare con una squadra anticorruzione Fbi, una volta scoperta, e a tradire i suoi colleghi. J.Lo è anche produttrice esecutiva accanto a Barry Levinson. Nel cast anche Ray Liotta.



AGENT X (dal 23/9 su Premium Action) - Sharon Stone, vicepresidente Usa, è alle prese con casi di spionaggio così delicati che nè la Cia nè l'Fbi possono gestirli. Entra così in scena l'agente X, John case (Jeff Hepner) delle forze speciali. L'attrice di Basic Instinct è anche produttrice esecutiva.



THE SLAP (dal 24/9 su Premium Stories) - Uma Thurman spicca nel cast dell'adattamento della miniserie australiana. Per il 40/o compleanno di Hector (Peter Sarsgaard), sua moglie Aisha (Thandie Newton) organizza una grande festa con amici e parenti. Quella che doveva essere un'occasione gioiosa si trasforma in dramma familiare. La Thurman interpreta Anouk.