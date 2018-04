Da Emilio Fede a Raffaella Fico: tutti i vip che hanno "abusato" del ritocchino

Nuovi vip sotto accusa per gli eccessi di chirurgia estetica, da Emilio Fede fino a Raffaella Fico. La showgirl ospite di Barbara d'Urso replica agli attacchi sul web: "Non sapevo di essere sotto accusa, chiaramente il web si sbizzarrisce ma io non mi sono mai rifatta le labbra. Quella foto è frutto di un fotomontaggio. Non ho nulla contro la chirurgia, anzi se avessi fatto un ritocchino l'avrei ammesso tranquillamente", ha dichiarato la Fico.



Affermazioni supportate dal dottor Pietro Lorenzetti: "Confermo, le sue labbra sono naturali, si vede a colpo d’occhio". Nella bufera di chi usa e 'abusa' della chirurgia estetica anche Serena Grandi e il figlio Edoardo Ercole, Antonella Mosetti e Corinne Clery, che ha deciso di sottoporsi ad un'addominoplastica. Tra i vip finiti nell'occhio del ciclone anche Emilio Fede ritornato in tv dopo tempo e ritrovato troppo “gonfio”, ma lui ha risposto: “E' colpa delle inquadrature”.