Cristina Buccino: "Presto sorprese in tv, ma in amore sono sfortunata"

Al party di opening di "M Collectvive Store" hanno partecipato numerose celebrities. Da Cristina Chiabotto alle Donatella, da Alex Belli a Giulia Salemi, Ana Laura Ribas, Margherita Zanatta, Francesca Rocco con il fidanzato Giovanni, e naturalmente, la Buccino.



Cristina come è cambiata la tua vita dopo l'Isola dei Famosi?

Hai detto bene, è cambiata. In meglio ovviamente. Non ho mai tempo per me ma sono molto ma molto felice.



Sei riuscita a far vedere l'altro volto di Cristina?

Spero di sì. Eravamo in una situazione di disagio e non ero proprio me stessa, la fame e la stanchezza e i problemi con i moschitos, non ero proprio io. Sicuramente non ho finto, ma rispetto al mio carattere sono stata molto tranquilla, in genere sono più istintiva. Ma solo perché non avevo forze.



Con chi ti sei trovata meglio?

All'inizio con Alex Belli, poi c'è stato qualche problema che però abbiamo risolto. Sono rimasta in ottimi rapporti con Valerio Scanu e Cecilia Rodriguez. Ci sentiamo spesso.



Adesso che succede?

Mi vedrete di nuovo a 'Tiki Taka', fino alla fine del campionato. E da settembre sempre in tv ci saranno molte sorprese.



E l'amore come va?

Non c'è. Ogni settimana mi attribuiscono un flirt diverso, ma non ho ancora trovato l'uomo giusto. Sono complicata. Più passa il tempo e più si diventa esigenti. E poi adesso sto così bene da sola, chi me lo fa fare?



Gli ex li senti ancora?

Ma quali ex? Non ne ho avuti così tanti. Con Claudio (D'alessio, ndr) quando ci incontriamo ci salutiamo, lui fa la sua vita e io la mia, come è giusto che sia.



Sui social posti foto con décolleté in bella vista, ti piace essere ammirata?

Non seguo delle regole, mi faccio dei selfie a seconda della giornata, posso essere accollatissima o scollata, e poi il mio décolleté mi piace...



A proposito, abbiamo pubblicato una tua foto da adolescente in cui non appari come sei adesso, hai fatto qualche ritocchino?

L'ho vista, ma avevo 17 anni e si cambia. Come ho già detto in altre occasioni mi sono rifatta solo il seno, il resto è tutto merito di madre natura.