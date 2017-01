Costantino Vitagliano, baci al pancione della sua Elisa

Costantino Vitagliano si gode qualche ora di relax in spiaggia a Milano Marittima con la sua Elisa Mariani . L'ex tronista di "Uomini e Donne" ha occhi solo per la bella fidanzata, incinta all'ottavo mese. Una foto, una carezza, un bacio al pancione. Come dimostrano gli scatti apparsi su Settimanale Nuovo, Vitagliano è rapito dalla sua nuova vita di compagno amorevole e futuro papà. Il parto è previsto all'inizio di settembre e "Costa" non vede l'ora.

"Sarò un papà moderno, attento, ma anche un po' più impaurito rispetto a come era mio padre, perché so come gira il mondo", confessa il 41enne Vitagliano. Elisa Mariani, più giovane di lui di 12 anni, aspetta una bambina, una circostanza che aumenta le ansie del futuro papà: "L'idea di una femminuccia mi preoccupa un po'", dice l'ex tronista, ammettendo di essere geloso.



L'estate di Costantino Vitagliano non è solo gioiosa attesa e felicità con la compagna. "Costa" ha in serbo novità anche sul piano professionale. Per ora non sono previsti ritorni in tv, né la partecipazione al secondo capitolo di The Lady, in cui ha recitato. Vitagliano è concentrato nella sua carriera di imprenditore e si appresta ad aprire un ristorante a Milano.