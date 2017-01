Conchita Wurst star del Crazy Horse

Dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest, Conchita Wurst non si ferma più. Ha incantato tutti cantando con la barba, adesso la "drag queen" conquista anche il Crazy Horse, il tempio della bellezza femminile parigino. Si esibirà dal 9 al 15 novembre e sarà uno spettacolo con molte sorprese come anticipa "Chi" che mostra le prime foto.