Coca Cola Summer Festival: sul palco Fedez, The Kolors e Nesli

Terzo appuntamento giovedì 23 luglio in prima serata su Canale 5 con " Coca-Cola Summer Festival ". Alessia Marcuzzi , Angelo Baiguini e Rudy Zerbi sono sempre al timone della trasmissione che decreterà la canzone dell'estate.Tanti gli ospiti: Venditti, Fedez, J-Ax, Madcon, Bianca Atzei, Briga, Dolcenera, Fragola, Gué Pequeno, The Kolors, Marracash, Michielin, Fabrizio Moro, Nesli, Enrico Nigiotti, Raige, Jack Savoretti e Paolo Simoni.

Al cast si aggiunge la partecipazione straordinaria di Francesco De Gregori ed Elisa, che duetterà con i Kolors, il gruppo che ha seguito e vincitore di "Amici". Dopo Alvaro Soler con "El Mismo Sol” (seconda puntata) e The Kolors con "Everytime” (prima puntata), stasera verrà decretato il brano "vincitore di tappa" della terza puntata per il premio per la canzone dell'estate 2015.



In ognuno dei quattro appuntamenti viene decretato un brano vincitore di tappa tra tutti quelli che gli artisti in gara propongono sul palco di Piazza del Popolo, e durante l'ultimo appuntamento viene decretato il brano "vincitore finale" delle quattro puntate. Spazio anche alla musica emergente: a sfidarsi saranno i Canova e Ada Reina (questi tutti e 6 i giovani in gara: Benji & Fede, Canova, Giaime, Il Pagante, Matthew Lee, Ada Reina). L'hashtag che accompagna tutta la manifestazione è #DaiUnBacio.