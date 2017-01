Claudio Lippi disperato: "Mi hanno fregato 500mila euro"

Claudio Lippi , dopo il malore che lo ha bloccato in ospedale e gli ha impedito di presentare il programma di Capodanno su Rai1, parla della sua situazione economica a La Zanzara su Radio 24 : "In questo momento ho meno di 7mila euro sul conto in banca". Il conduttore punta il dito contro il suo manager: "Sostanzialmente sono stato fregato - ha detto -. Ha gestito male le mie entrate, in virtù della nostra amicizia, e ho perso 500mila euro".

Il conduttore televisivo afferma di aver scoperto la situazione quando "ho deciso di abbandonare una trasmissione domenicale per la quale non mi sentivo adeguato". Si trattava di "Buona Domenica" del 2006. "Da quel momento in poi c'è stato un boicottaggio. Molti nell'ambiente hanno pensato che io fossi un soggetto non affidabile". Lippi non ha però nascosto la volontà di rimettersi nuovamente in carreggiata con "un programma che parla alla gente, alla Funari", affermando di aspettare quest'occasione da ben 10 anni.