Chi salverà il rock? Dave Grohl ci prova... con uno spot

Il rock è vivo, parola di Dave Grohl. Il frontman dei Foo Fighters è diventato "Ambasciatore del Rock" per Virgin Radio. In uno spot in bianco e nero con sottotitoli in italiano visibile su Mediaset e Fox, l’ex batterista dei Nirvana suggerisce un modo di vivere e si fa ispiratore per tutte quelle persone che credono nel potere del rock.