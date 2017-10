Foo Fighters tra cemento e oro: "Ecco il nostro Sgt. Pepper in versione metal"

Il riferimento a Sgt. Pepper e ai Beatles non è così peregrino tenendo conto che nell'album c'è anche sir Paul McCartney, seppur in una veste insolita. Infatti non canta ma suona la batteria in "Sunday Rain", dove la voce invece è quella di Taylor Hawkins. "Paul è un amico - ha spiegato Grohl -. Non aveva nemmeno ascoltato la canzone. E' venuto in studio e l'ha fatta in due take".



Solo uno dei momenti interessanti di un album massiccio e ambizioso, dove l'impatto sonico va di pari passo con una stratificazione di arrangiamenti curati al dettaglio. In contemporanea al disco i Foo Fighters hanno iniziato a dare vita anche a un progetto incredibile: il CAL JAM 17, un’enorme festa per la musica che avrà vita il 7 ottobre al Glen Helen Regional Park in San Bernardino (California) con le maggiori star del pianeta per una non-stop di rock: Queens of the Stone Age, Cage The Elephant, Liam Gallagher, The Kills, Royal Blood, Japandroids, Wolf Alice, Bob Mould, The Struts, Bully, Circa Waves, Babes in Toyland, Adia Victoria, Fireball Ministry, The Obsessed, Pinky Pinky, Starcrawler, White Reaper. In aggiunta ci saranno anche attrazioni, ruote panoramiche, parco acquatico, uno studio di registrazione mobile e molto di più.