Charlie Hunnam, sesso selvaggio in "Sons of Anarchy"

L'episodio di "Son of Anarchy" andato in onda su FX l'11 novembre si apriva con una serie di scene di sesso, per mostrare i diversi stadi emotivi affrontati dai protagonisti nelle loro relazioni sessuali. Tra di loro anche Jax (Charlie Hunnan), ripreso con il lato B completamente a nudo mentre è a letto con una donna.



"Non abbiamo mai visto contenuti sessuali così espliciti in una tv via cavo, solitamente sono riservati alle reti per abbonati come l'HBO" ha tuonato Tim Winter, presidente del Parents Television Council, aggiungendo che "le famiglie non dovrebbero essere costrette a sovvenzionare la pornografia. Se la FX vuole essere come l'HBO deve diventare una rete a pagamento".