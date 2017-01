Carmen Electra, lap dance bollente

11:12 - Non è riuscita a resistere alla tentazione e ha improvvisato una lap dance. Carmen Electra, bisessuale dichiarata, da sempre ama la trasgressione e ne ha dato l'ennesima prova a Hollywood, al locale "Abbey", dove si è scatenata in un balletto hot. L'ex bagnina di "Baywatch", a 42 anni, è sempre sexy e conturbante. E non ha nessuna intenzione di cambiare. Per la gioia dei fan.

Intanto si anche il suo nome tra gli ex bagnini che dovrennero fare parte del cast del nuovo film "The People Garden" ispirato alla famosa serie tv. Carmen allora sostituì Pamela Anderson nel ruolo di bomba sexy, con il fisico che ha potrebbe farlo ancora...