Carice Van Houten: "Il nudo non è un problema, basta che sia giustificato"

10:35 - Quando sei nel cast di una serie come "Game Of Thrones" devi essere pronta a ogni tipo di scena. In particolar modo a metterti a nudo. Per Carice Van Houten, che interpreta la sacerdotessa Melissandre, il problema proprio non sussiste. "La gente vede armi e ogni sorta di cosa orribile senza battere ciglio ma poi per un capezzolo urla allo scandalo - ha detto a "Entertainment Weekly" -. Per me il nudo non è un problema se è giustificato dalla storia".

Che per la Van Houte girare n certe sequenze non sia un problema lo dimostra la sua filmografia. Molti i film nei quali si è messa a nudo. "Io sono olandese - dice -, siamo abituati alla nudità, non è un taboo. E non ha nulla a che fare con il sesso, è naturalità".



Nudo sì, però con giudizio. "Se in un copione leggo 'spogliati, vogliamo vedere il seno', la prima cosa che chiedo è 'perché?'. Non è qualcosa che faccio tanto per farla. Avendo lavorato con Paul Verhoven, che è un maestro nell'usare sesso e violenza, so che deve esserci un aggancio con la storia".