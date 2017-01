10 aprile 2015 Beverly Hills 90210, Jennie Garth ci riprova: si sposa per la terza volta Nuovo matrimonio per la Kelly della serie cult degli Anni Novanta che, a tre anni dal divorzio con Peter Facinelli, convolerà a nozze con il fidanzato Dave Abrams Tweet google 0 Invia ad un amico

13:11 - Jennie Garth, la bella Kelly della serie tv cult degli Anni Novanta "Beverly Hills 90210"si risposa. A tre anni dalla fine del matrimonio con Peter Facinelli, naufragato dopo 11 anni, l'attrice convolerà a nozze con il fidanzato, il collega Dave Abrams. I due si frequentano dallo scorso autunno, ma sono usciti allo scoperto a fine 2014, quando il futuro sposo ha pubblicato su Instagram la prima foto della coppia.

Secondo quanto riportato dalla stampa statunitense, la proposta di matrimonio sarebbe arrivata lo scorso 3 aprile, in occasione del 43mo compleanno dell'attrice. Dave Abrams ha fatto gli auguri alla compagna anche su Twitter postando un messaggio corredato dall'hashtag "ti amo ogni giorno di più".



Per la Garth si tratta del terzo matrimonio dopo quello con il musicista Daniel Clarke (dal 1994 al 1996) e quello che l'ha vista al fianco dell'attore Peter Facinelli per 11 anni, dal 2001 al 2012 e dal quale sono nate le tre figlie Luca Bella, che ha 17 anni, Lola Ray, di 13, e Fiona Eve, 9 . Il divorzio dall'attore di Twilight, che presto sposerà la collega Jaimie Alexander conosciuta sul set, ha rappresentato una pagina molto dolorosa per l'attrice.



Dopo aver recitato in Beverly Hills 90210 per 10 stagioni, la Garth è apparsa in molti film e nel telefilm Le cose che amo di te, in coppia con Amanda Bynes, tornando a vestire i panni di Kelly Taylor dal 2008 al 2010, in 90210, lo spin-off della serie che l'ha resa famosa. Dave Abrams ha recitato in alcuni film per la tv e ha avuto ruoli minori nella pellicola con Leonardo DiCaprio J Edgard e in alcune serie tv, tra cui 2 Broke Girls.