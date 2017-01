Bella Thorne, la stellina Disney fa coming out e bacia la ex del fratello

Piccole stelline Disney crescono e... provocano. Sulle orme di Miley Cyrus, anche la 18enne Bella Thorne negli ultimi tempi sta cercato di staccarsi dall'immagine acqua e sapone per dare una svolta alla sua carriera. Via Twitter la teen idol ha stupito i suoi fan, ammettendo pubblicamente di essere bisex e fornendo le 'prove': un video in cui bacia appassionatamente la ex fidanzata del fratello Remy.

La Thorne è diventata famosa grazie alla serie tv per ragazzi "A tutto ritmo", in cui interpretava l'aspirante ballerina CeCe. Dopo la fine della sua storia con il collega Gregg Sulkin ha scelto di sperimentare l'amore femminile.



E per la passione in rosa ha scelto di giocare in casa, iniziando una frequentazione con un'altra 'Bella': Bella Pendergast, ex fidanzata del fratello maggiore Remy. Dopo avergli soffiato la compagna, ora se la coccola ad alta quota e la coppia sembra essere al settimo cielo. Solo una trovata pubblicitaria o tra le due è vero amore?