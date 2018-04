Belen: "Dopo dodici anni riceverò la cittadinanza italiana"

Belen Rodriguez diventerà ufficialmente italiana. Ad annunciarlo è la stessa showgirl dal salotto di Verissimo dove a Silvia Toffanin confessa: "Fra qualche mese mi arriverà la cittadinanza, dopo 12 anni sarò ufficialmente italiana". La modella parla anche degli ultimi mesi ammettendo di aver avuto qualche problema ma sostenendo che "ci sono stati pochi momenti" in cui non è stata felice. "Se mi lamento io non è giusto", ammette Belen che, guardando una foto di lei bambina aggiunge: "Ero una ragazza che non si accontentava mai. Sono sempre stata forte, ma è anche una difesa, dentro sono fragile e le persone che mi conoscono bene lo sanno". E la fragilità esce fuori quando in studio fanno vedere una foto di lei assieme a Fabrizio Frizzi, agli albori della sua carriera nel mondo dello spettacolo. "Ho iniziato con lui che ancora non parlavo bene l’italiano e lui mi ha aiutato tanto. Era splendido, davvero splendido", racconta Belen affiancata dai fratelli Cecilia, Jeremias e dalla mamma Veronica.