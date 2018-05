Baye Dame: "Ho provato il bullismo sulla mia pelle, non sono un ragazzo violento"

Baye Dame, dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello per l'aggressione verbale ad Aida Nizar, è stato ospite di Verissimo dove ha raccontato a Silvia Toffanin i giorni difficili dopo l'esclusione dal reality. "La cosa che mi dispiace di più è passare per un ragazzo violento. Non mi hanno insegnato questo, mi hanno sempre insegnato a sorridere e a reggere botta", ha spiegato il 29enne di origini senegalesi senza provare a giustificarsi ma sottolineando più volte la gravità del suo errore: "Mi sono rivisto, mi ha fatto un pessimo effetto".



Anche perché lui stesso racconta di essere stato "vittima di bullismo": "Da piccolo ho cominciato ad avere dei problemi perché ero troppo nero, troppo alto, mi gridavano 'scimmia' e io ho sempre sorriso, ma questa volta non ce l'ho fatta, non so perché", ammette l'ormai ex concorrente del reality condotto da Barbara d’Urso. E su un eventuale chiarimento con la spagnola ammette: "Spero di chiarirmi quando uscirà dalla casa, credo che Aida abbia una grande maschera, non penso che sia veramente così nella sua vita".