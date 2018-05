Baye Dame: "Al Grande Fratello ho fatto una cosa orribile, mi pento... Mi è servito da lezione"

Squalificato dal "Grande Fratello 15", in seguito al pesante litigio con la concorrente spagnola Aida Nizar, Baye Dame parla, in esclusiva sul magazine Spy in edicola da domani 4 maggio, dopo la bufera che lo ha travolto sia in tv, sia sui social: "Ho fatto l'errore di attaccare Aida, ma io ho avuto un'esistenza da discriminato", dice il ragazzo di origine senegalese.