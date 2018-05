La terza puntata del Grande Fratello 15 si apre in un clima infuocato. Barbara d’Urso, visibilmente contrariata, annuncia al pubblico di essere indignata per l’attacco dei concorrenti nei confronti di Aida, che tanto ha fatto infuriare tutta Italia. La conduttrice poi si collega con gli abitanti della casa. "Sono successe cose inaccettabili. Tutta l’Italia non ci sta, io non ci sto. Quando ho visto un branco accanirsi contro una donna - e non ci sono giustificazioni - sono stata la prima a chiedere provvedimenti", esordisce la d’Urso. "Voi ragazzi presi singolarmente avete delle qualità. Non vi siete resi conto forse dei fatti gravissimi che sono accaduti. Stiamo parlando di bullismo, un tema molto delicato", continua la conduttrice.



Poi la presentatrice mostra ai concorrenti i filmati in cui rivolgono frasi cariche di odio nei confronti di Aida: "Affogala", "Qualche anno fa quelle come te le bruciavano", "Voglio buttarle del ghiaccio addosso". La d’Urso riprende la parola: "Qualunque tipo di provocazione - e lo sappiamo che Aida provoca - non giustifica il chiudersi in un branco. Il bullismo è una cosa orrenda e va combattuto. Io esigo che da stasera questo clima di odio sparisca immediatamente. In questo momento mi batte il cuore dalla rabbia".