"Grande Fratello 15", Baye furioso con Aida: "Ti attacco al muro"

E dire che la giornata era iniziata bene, con una sorpresa arrivata da parte del Grande Fratello: un bel barbecue per fare una grigliata e passare così in armonia la giornata di festa. Peccato che il clima sereno sia durato davvero poco. Una volta preparato il dolce, infatti, Aida entra e vedendo le coppe di tiramisù chiede "Posso mangiare adesso il mio?". E alla risposta "No, li mangiamo tutti insieme", afferra una coppa e se ne va. Un'iniziativa che fa saltare i nervi a Baye. Il ragazzo la segue in camera e la invita a lasciare la coppa. Tra i due scoppia così una discussione che ben presto degenera nei toni, con il gruppo evidentemente dalla parte del ragazzo.