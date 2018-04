"Grande Fratello 15": Baye accusato di bullismo sui social, ma lui si pente

"Baye troppo aggressivo, non mi piace affatto... usa troppo bullismo contro Aida. E questo io personalmente non glielo permetto. Attenzione a non dare messaggi sbagliati" è stato il messaggio di Malgioglio su Instagram, postando una foto del giovane di origini senegalesi.



Nei commenti molti follower hanno dato ragione al paroliere: "Mi sono vergognata vedendo quella scena. Puro bullismo, spero il GF faccia qualcosa al riguardo" ha scritta un'utente. "La signora Aida può anche essere una provocatrice, ma non è questo quello che dovremmo vedere!!!! Spero che prendiate provvedimenti" rincara la dose un altro.



Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Gf, ha voluto dire la sua. "Ma stiamo scherzando?! Aida avrà tante colpe, sarà insopportabile, sarà una provocatrice ma Baye con questo atteggiamento mi ha fatto SCHIFO, termine che difficilmente utilizzo. Permettersi di dire " ti attacco al muro", andarle vicino col viso ed alitarle addosso. Ma a che livello di inciviltà siamo arrivati? E poi vanno in televisione a fare le vittime per aver subito bullismo: ma si vedono e si sentono loro?! Il Gf una volta era bello e divertente da vedere, ora vedi solo rabbia e prevaricazioni verso gli altri" ha scritto su Facebook.



E' intervenuta sulla questione anche la giornalista Flavia Perina: "Poi litighiamo pure tra di noi chiedendoci da dove venga il bullismo, chi glielo insegna, dove lo imparano, e dove stanno i genitori/i padri/la scuola/l'autorità e altre cose ridicole tipo "colpa del '68" "colpa delle famiglie" "colpa della scuola" "colpa dei poveri".



Pure Ermal Meta si è schierato con un tweet. "Tutti contrari al bullismo, ma poi permettiamo che accada in tv. Non si fosse capito bene come funziona.. #miseriaezeronobiltà".



La bufera è scoppiata, intanto però Baye si è già pentito, dimostrandosi affranto dopo la lite. "Mio padre si sarà vergognato come un pazzo" ha detto, coccolato da Alessia.