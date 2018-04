"Grande Fratello 15", Aida confessa e chiede scusa a tutti

Quanto accaduto in bagno è un motivo in più di contrasto tra Aida e Patrizia, dopo che le due avevano avuto una forte discussione in quanto la Bonetti era convinta di essere stata nominata dalla nuova entrata. Anche la confessione di Aida non basta però a sedare gli animi. Luigi è imbufalito. Si è sentito preso in giro da una serie di bugie. La discussione quindi si anima e il gruppo si spacca in due, tra chi ha creduto subito all’estraneità di Patrizia, accusata sin da stamattina di essere l’artefice del fattaccio, chi al contrario ha pensato che l’affascinante italo-cubana fosse colpevole.

Aida si è quindi rifugiata in camera da letto dove ha avuto modo di confrontarsi con Alberto, il "Tarzan" della Casa. L'unico che era già al corrente di quanto avvenuto veramente. Alberto cerca di farle capire la portata di quanto accaduto: "Non è il gesto in sé, ma è che così si è rotta l'armonia del gruppo" le dice. “Le persone gentili apprezzano il coraggio di qualcuno!” risponde lei sfogandosi con l'amico. Lui vorrebbe trovare una soluzione per sistemare tutto e chiudere una volta per tutte la polemica. “Io non sono forte come te, non riesco a fare finta di niente”, dice rivolgendosi alla neo coinquilina.