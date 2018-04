"Grande Fratello 15", Filippo sbotta contro Alessia e Matteo rivede Paola Di Benedetto

FILIPPO CONTRO ALESSIA - La storia tra Filippo e Lucia , nella settimana prima della nomination che avrebbe potuto portare all'eliminazione lo stesso ragazzo romano e che poi ha decretato invece l'addio alla Casa di Valerio , è stata oggetto dei giudizi degli altri coinquilini. C'è chi ha pensato a una tattica della nuova coppia per evitare l'addio di Filippo e c'è chi ha accusato il giovane di fare il gioco "sporco", come ha fatto Alessia nel corso dell'ultima diretta. Filippo è un fiume in piena contro la giovane torinese. "Con una come te non ci andrei a letto nemmeno con una pistola puntata alla testa, perchè sei moscia, con te non mi ci gratterei nemmeno la schiena" dice spiegando di non aver gradito l'appellativo di "mollicone". "Al toto-coppie (gioco che i ragazzi della Casa avevano fatto per capire se ci potesse essere già qualche rapporto oltre la semplice conoscenza - ndr) c'eri anche tu ed è stato detto che la prima sera sembrava tu avessi un interesse per me, il secondo giorno eri conteso tra me e Mariana e la terza sera si è inserita anche Lucia", spiega Alessia. "Ma una come te non mi dà proprio niente e non ti parlo dell'aspetto fisico" prova a ricomporre i cocci della discussione Filippo . "Dal momento che mi sono resa conto che tu potevi avere un minimo interesse verso di me, io ho cambiato strada" precisa Alessia, "e quando ti sei reso conto che io non ci stavo hai cambiato sponda". L'ultima coda della discussione è polemica: "Mi ha accusato di averci provato con lei, mi fa solo ridere. Ci gioco a palline con una così, la mando in analisi!" urla Filippo.

MATTEO RIVEDE PAOLA - Dopo 4 anni di relazione con Matteo e l'esperienza all'Isola che ha portato al nuovo rapporto con Francesco Monte, Paola Di Benedetto è entrata nella Casa per parlare con l'ex fidanzato. Matteo, glaciale all'inizio, ha ascoltato le parole dell'ex Madre Natura. "Chiunque mi ha sconsigliato di essere qui, ma mi conosci e sai che alla fine faccio sempre di testa mia. Non sono qui per accusarti di niente" premette. "La mia Isola doveva essere un'esperienza completamente positiva ed è stata pazzesca, però mai al mio ritorno mi sarei aspettata di trovarti in tv a parlare di noi, dando in pasto la nostra storia alla gente. Sono qui oggi per mettere la parola fine alla nostra storia che è finita ormai da tempo, anche per il bene delle nostre famiglie che hanno sofferto. Io ero in Honduras, tu dicevi cose che io non potevo sentire e per cui non potevo difendermi" ha detto Paola.



"Siamo stati una coppia stupenda ma poi io un giorno ho capito che non c'era più amore nei tuoi confronti e, trovato il coraggio, te l'ho detto. L'ultima cena che abbiamo fatto, in cui c'è stato anche un bacio, c'è stata perchè ci eravamo parlati solo via sms e siccome non abbiamo 15 anni era giusto un confronto. Hai parlato di quel bacio in tv ma ci sono cose che devono restare nell'intimo di una coppia. Quel bacio è scatatto perchè ti avevo davanti, ti ho amato alla follia per 4 anni, il mio cuore ha avuto la meglio sulla testa. Ma io sono stata molto chiara nel dirti che avrei intrapreso il percorso dell'Isola da ragazza single. Poi ho incontrato Francesco Monte, persona che non ho cercato, non ho voluto. Mi è semplicemente capitata" racconta Paola in lacrime. "Però non accetto che si parli di tradimenti. La mia testa in Honduras era libera, così come il mio cuore".



Matteo replica e si sfoga: "Sai quello che ho sofferto, è vero ci siamo lasciati a metà dicembre ma io in te avevo riposto una grande fiducia. Io il tradimento lo intendo non a livello fisico, ma proprio a livello di fiducia. Tu non hai avuto un briciolo di rispetto e cuore per una persona che ti ha amato e dopo mezza giornata eri fra le braccia di un altro uomo. Mi hai fatto male, mi hai ferito Paola. Prima di partire mi hai detto che mi volevi bene, subito dopo eri con un altro. Il rispetto viene prima di tutto".