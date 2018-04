"Grande Fratello 15", Valerio perde al televoto e abbandona la Casa

Secondo appuntamento ricco di sorprese per il " Grande Fratello 15 " . A superare la prova del televoto è Filippo , così Valerio viene eliminato. Tra Aida - entrata nella Casa - e l'opinionista Cristiano Malgioglio è guerra aperta. Confronto acceso tra l'ex naufraga Paola Di Benedetto e l'ex Matteo . Veronica piange per il padre B obby Solo che non vuole incontrarla. Angelo , vittima di bullismo, fa commuovere. In nomination Alberto , Filippo , Patrizia e Lucia .

PAOLA E MATTEO FACCIA A FACCIA - Paola Di Benedetto entra nella Casa per confrontarsi con l'ex Matteo Gentili. L'ex naufraga si è infatti innamorata di Francesco Monte e avrà la possibilità di parlarne con il calciatore. "Da due mesi sono dentro un vortice di emozioni, è tutto molto strano, non ho rabbia nei confronti di Matteo", dice Paola. Nel Frattempo Barbara chiama Matteo che incontra Paola. I due si salutano e sorridono. "Sono tante le cose che ti devo dire - dice Paola - non voglio accusarti, né litigare. Mai mi sarei aspettata di trovarti in tv a parlare di noi. Sono qui per mettere un punto fisso a questa storia. Noi siamo stati insieme per 4 anni, ma un giorno ho capito che non c'era più amore. E ho preso il coraggio e te l'ho detto. Ci siamo visti dopo tempo, c'è stato il famoso bacio che hai dato in pasto alla gente. Io però all'Isola ho incontrato un'altra persona, che non ho cercato. Io ho intrapreso questo percorso da persona libera, non c'è stato un tradimento. Non avrei mai voluto parlare in pubblico della storia, ma tu l'hai fatto. Sono felice che tu faccia questa esperienza". Matteo replica: "Sai quello che ho sofferto. per me è stato un tradimento della fiducia della persona. Sapevi che ti guardavo. Dopo mezzo secondo eri con un'altra persona. In un mese non mi hai mandato un messaggio. Sei venuta a farlo in tv. Ti auguro un mondo di bene ma per me è finita". Matteo saluta Paola, entra nella Casa e viene quindi abbracciato da tutti i ragazzi.

MALGIOGLIO CONTRO AIDA - Aida Nizar fa il suo ingresso e Cristiano Malgioglio non nasconde il suo disappunto. E Barbara gli chiede di mantenere la promessa, ovvero incatenarsi. Così è. Con il castigatore che gli gira introno con una catena fuxia. Poi arriva il faccia a faccia tra l'opinionista e la spagnola: "Perché con tante donne che abbiamo in Italia dobbiamo far entrare questa?", chiede. La risposta non si fa attendere: "Sono una star, tu sembri il mio cagnolino, mi aiuti a portare la valigia dentro la Casa?". Lo scontro è servito. Prima di entrare nella Casa per Aida c'è una piccola sfida: deve sedurre una persona al Lido Carmelita.