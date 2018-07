Batwoman, arriva in tv Kate Kane, la prima eroina lesbica dei fumetti

Condivide con Batman, il Cavaliere Oscuro , oltre alla maschera anche la tendenza all'autodistruzione quando si parla di relazioni e amore. Kate Kane, in arte Batwoman , la prima eroina apertamente lesbica dell'universo DC Comics, sarà la protagonista di una serie tv a lei dedicata , che il network The CW ha in programmazione per il 2019.

Giovane, lesbica ed ebrea, come viene descritta nei fumetti della Dc, Kate Kane farà il suo debutto per The CW probabilmente in autunno, in occasione di un maxi crossover previsto tra le celebri serie, prodotte dalla rete, "Arrow", "The Flash", "DC's Legends of Tomorrow" e "Black Lightning". Tra i collaboratori del nuovo adattamento Greg Berlanti, produttore di tutte queste e molte altre serie di successo.



Creata nel 1956 poi ripresa in mano mezzo secolo più tardi, Kate Kane è un osso duro in combattimento armato e non. Coraggiosa, altamente addestrata, l'eroina di Gotham City sconfiggerà il crimine, ma prima dovrà fare i conti anche con i propri demoni.



Non si sa ancora chi interpreterà l'eroina, ma la produzione ha aperto i casting: cercasi donna tra i 25 e i 29 anni, lesbica e di qualsiasi etnia.