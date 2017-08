24 luglio 2017 10:04 Batman, Ben Affleck rassicura i fan dopo le voci del suo addio Ospite al Comic-Con di San Diego, lʼattore ha dichiarato di non voler lasciare il ruolo

Destino incerto per Batman. Secondo le ultime indiscrezioni la Warner Bros. avrebbe infatti intenzione di scaricare Ben Affleck, in vista di un cambio di rotta sul personaggio a partire dal prossimo film, intitolato "The Batman". A sorpresa, però, l'attore ha smentito tutto al Comic-Con di San Diego, uno degli appuntamenti più importanti del settore, ribadendo la sua volontà di interpretare Bruce Wayne nel prossimo capitolo.

Durante l'incontro dedicato a "Justice League", Affleck ha precisato ai microfoni di Entertainment Weekly che "la situazione rimane la stessa. Ho fatto i due film ("Batman vs Superman" e "Justice League", ndr) e ho sempre avuto intenzione di farne un terzo ("The Batman", ndr), se in Warner vogliono farlo. Sicuramente, se il bat-telefono squilla, io rispondo".



L'attore ha firmato un contratto con la major per tre film (più il cameo in "Suicide Squad") ed è quindi probabile che la sostituzione avverrà dopo l'uscita del terzo film. "Mi divertirò a fare Batman per tutto il tempo che mi vorranno. E quando sarà il momento di cambiare, di sicuro sceglieranno bene. Ma finché lo faccio io, farò del mio meglio, felice della fortuna che mi è capitata" ha chiarito.

Nonostante le traversie personali, l'accoglienza piuttosto tiepida riservata a "Batman v Superman" e il suo no a dirigere il prossimo film sul personaggio, Affleck si è detto entusiasta di prestare il volto a Bruce Wayne. "Credo che la cosa (aver rinunciato alla regia ndr.) sia stata interpretata come mancanza di interesse ed entusiasmo, quando invece io amo questo personaggio - ha dichiarato - Ma è un lavoro enorme, già solo con gli stunt, il costume, l'azione e il personaggio. Fare tutto questo, e inoltre dirigere i film, sarebbe probabilmente troppo".



Positivo il giudizio sul suo "sostituto" Matt Reeves: "La sua visione globale non me l'ha ancora svelata, ma non vedo l'ora di sentire le sue proposte".