"Wonder Woman" da record, oltre 100 milioni di dollari al botteghino

Esordio super per l'eroina "Wonder Woman", che al primo weekend in sala è volata oltre i 100 milioni di dollari al box office americano, a cui vanno aggiunti altri 123 milioni incassati nel resto del mondo. Il film diretto da Patty Jenkins ha come protagonista l'attrice israeliana Gal Gadot, cha aveva già vestito i panni della celebre eroina Dc Comics in "Batman v Superman: Dawn of Justice".