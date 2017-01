Nando Colelli: "Tanti soldi per fare sesso"

foto Instagram Correlati Colelli, passione in riva al mare con una brasiliana

Nando Colelli, dalla Casa del Gf al porno 10:49 - Di giorno, giura, lavora come operaio e durante il tempo libero si dedica alla sua carriera nell'hard. Nando Colelli, ex inquilino del "Grande Fratello", è arrivato al suo terzo film a luci rosse e a "Visto" confessa: "Il mio è un mestiere come un altro e me ne frego del giudizio degli altri, faccio tanto sesso facile e in più mi pagano pure...".

"La pornografia mi ha sempre affascinato - racconta Nando - a otto anni guardavo i film porno di nascosto. Dopo il Gf mi sono buttato sull'hard, in tv non c'è posto per tutti". Ma Colelli assicura che in realtà di giorno lavora come operaio nella ditta di verniciatura di infissi dello zio: "Nel tempo libero alterno l'attività di attore poro a quella delle serate nelle discoteche". Nando lo fa per soldi o è sesso-dipendenza? "Mi piace fare tanto sesso, di soldi se ne guadagnavano molto di più prima che arrestassero il mio produttore". E gli ex colleghi del Gf cosa dicono di questa nuova esperienza: "A Biagio d'Anelli non importa se mi sono dato all'hard, Guendalina Tavassi prima me lo aveva sconsigliato, poi ha capito che avevo bisogno di soldi".