Tara e Cristian, innamorati e soci in affari

Cristian e Tara, che passione! 10:23 - Si sono conosciuti nel salotto di "Uomini e Donne" più di un anno fa e da allora non si sono più lasciati, anzi sono diventati soci in affari. Cristian Gallella e Tara Gabrieletto hanno infatti inaugurato il loro store di vestiti, con capi disegnati da loro. "L'idea di aprire e gestire un negozio nasce da lontano, ho realizzato un sogno - confessa l'ex tronista a "Vero" - E a Tara piaceva l'idea di lavorare in un negozio".

Nonostante la crisi, la coppia ha deciso di buttarsi in quest'avventura con coraggio e un pizzico di incoscienza. "Abbiamo fatto una scelta in controtendenza - spiega Cristian - Se ci fossimo limitati a pensare solo ai rischi non avremmo mai aperto. Se gli affari non dovessero andare bene possiamo sempre ripensarci, ma abbiamo la speranza di continuare a lungo".



Un rapporto inossidabile quindi, al lavoro come tra le mura domestiche. E dopo la convivenza ora sono sognano il matrimonio e i figli. "Ne parliamo spesso, perché è inevitabile ma non credo che il matrimonio cambierà le nostre vite - ammette Tara - Parliamo anche dei figli ed entrambi, prima di diventare genitori, vogliamo sistemarci a livello professionale. Le basi le abbiamo gettate, ma se dovessi rimanere incinta prima del previsto sarei contenta lo stesso".