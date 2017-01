"Street Food Heroes" sbarca su Italia 1

foto Ufficio stampa Correlati Al via su Mediaset Italia2 Street Food Heroes 09:42 - Ne hanno fatto di strada i nostri eroi. Dopo il successo su Mediaset Italia 2, "Street Food Heroes", il primo programma sul migliore "cibo di strada", da domenica 7 luglio alle 23.55 conquista la seconda serata di Italia 1. I protagonisti del travel cooking show sono tre veri intenditori del cibo popolare: Mauro Rosati, Laurel Evans e Francesco Fichera. - Ne hanno fatto di strada i nostri eroi. Dopo il successo su Mediaset Italia 2, "", il primo programma sul migliore "cibo di strada", daalle 23.55 conquista la seconda serata di. I protagonisti del travel cooking show sono tre veri intenditori del cibo popolare: Mauro Rosati, Laurel Evans e Francesco Fichera.

Mauro, Laurel e Francesco percorreranno l’Italia da Nord a Sud per trovare gli Street Food Heroes italiani, ovvero i migliori street chef o cuochi da strada. Partendo da Napoli, faranno poi tappa a Roma, Milano, Palermo, Firenze e, infine, in Riviera Romagnola, dove gusteranno le migliori specialità da strada ed emetteranno giudizi imparziali e schietti su ogni cibo assaggiato. Solo il migliore sarà incoronato primo Italian Street Food Hero e otterrà un posto d’onore nella prima guida culinaria multimediale allo Street Food italiano. Al termine delle sfide in tv verrà realizzata, infatti, la Street Food Heroes Guide, che conterrà le ricette raccontate in ogni puntata e altre suggerite dal pubblico attraverso le pagine dei social network del programma. Un format innovativo che andrà anche oltre il piccolo schermo. Infatti, nei prossimi mesi, sono previsti anche una serie di eventi su tutto il territorio italiano.