Alyssa Milano, strega della tv in topless

10:03 - Alyssa Milano torna più sexy che mai sulla copertina di "Maxim" di luglio: in quasi topless, coperta solo da una camicia a quadri aperta e un paio di short bianchi, mostra che per lei l'età è solo un numero. La bella bruna, che ha appena spento 40 candeline, ha raccontato alla rivista di come ci si sente ad essere cresciuta sotto i riflettori: "Non è stato strano perché non conoscevo nessuna alternativa".

Alyssa, che a 11 anni era già in tv nella sitcom "Casalingo Superpiú" nei panni di Samantha, sa bene di essere stata fortunata per non aver fatto la fine di molte altre star bambine e spiega: "Ho attraversato la pubertá come tutti; è solo diventato imbarazzante quando lo show ha voluto mettere quello che stava succedendo a me nelle sceneggiature, come "il primo reggiseno di Samantha"", e aggiunge: "Era un periodo in cui gli attori bambini della tv semplicemente non lavoravano più dopo i loro show erano finiti". La star, mamma da quasi due anni di Milo, avuto dal marito David Bugliari ha detto: "Ho una famiglia fantastica e guardo spesso a questi bambini che lottano nell’industria e pensano di dover lottare nonostante quello che hanno fatto".

Alyssa sta promuovendo in questo periodo la sua nuova serie, “Mistresses”, in onda sul canale americano ABC.