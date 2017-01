"Amici", Antonio: "Sogno di volare a New York"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati CHI VINCERA' IL SERALE? VOTA!

SCATENATO 08:15 - Determinato ma anche innamoratissimo della ragazza con cui vive una storia d'amore da due anni. Antonio Parisi si racconta a Tgcom24 dopo l'eliminazione con - Determinato ma anche innamoratissimo della ragazza con cui vive una storia d'amore da due anni.dopo l'eliminazione con Marta da "Amici" . "Il mio bilancio è positivo e comunque non mi aspettavo neanche di entrare nella scuola - dice -. Il mio sogno è New York ed entrare a fare parte di una compagnia di breaker".

Come mai hai deciso di partecipare ad "Amici"?

Insegno ormai da sei anni in una scuola e non mi sarei mai aspettato che mi prendessero. Non mi ero neanche messo in aspettative. Insomma per me è stata veramente una sorpresa entrare e arrivare fino al serale. Sono molto felice di come siano andate le cose.



A quali compagni della Squadra Bianca sei più legato?

Greta è dolcissima e bravissima, sta maturando molto in queste puntate e sta uscendo alla grande. Pasquale è un mio amico sin dall'inizio di questa esperienza, è molto umile e consapevole sei suoi limiti che riesce a colmare con la grande grinta che ha. Infine Lorella che è bellissima.



Tra i tuoi colleghi ballerini chi stimi di più?

Nicolò a soli 20 anni ha una tecnica da far paura ed è molto talentuoso.



Chi arriverà in finale tra i cantanti?

Nella mia classifica ci sono al primo posto Verdiana poi Moreno e Ylenia.



Com'è nato l'amore per la break dance?

La passione per la break dance è nata grazie a mio cugino che fin da piccolo ha visto quanto fossi agile così ha cercato di insegnarmi qualche passetto di hip hop dal momento che lui rappava.



Che progetti hai adesso dopo l'esperienza ad "Amici"?

Voglio viaggiare e andare anche a New York dove la break dance è radicatissima tanto da esserci un sacco di compagnie in cui vorrei entrare.



E' vero che sei fidanzato da due anni?

Verissimo, ci siamo conosciuti durante qualche lezione alla scuola di ballo dove insegno. Sono molto legato alla mia ragazza e questi tre mesi di lontananza sono stati durissimi!

