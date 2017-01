"Amici", Marta: "Amo Edwyn ma pure la danza"

foto Facebook Correlati CHI VINCERA' IL SERALE? VOTA!

GRINTA E DETERMINAZIONE

PASSIONE CON EDWYN 11:02 - Anche se è uscita da "Amici", Marta Marino ha le idee chiare ed è sicura e forte come i siciliani sanno essere, è di Siracusa. "Mi piacerebbe andare all'estero per perfezionarmi in danza e studiare diversi stili", dice a Tgcom24. E l'amore con Edwyn: "Siamo andati ad Amici con una volontà: diventare artisti professionisti. Dunque se arriva una bella proposta perché rinunciare? Poi ci pensiamo". - Anche se è uscita daha le idee chiare ed è sicura e forte come i siciliani sanno essere, è di Siracusa. "Mi piacerebbe andare all'estero per perfezionarmi in danza e studiare diversi stili", dice. E l'amore con: "Siamo andati ad Amici con una volontà: diventare artisti professionisti. Dunque se arriva una bella proposta perché rinunciare? Poi ci pensiamo".

Dunque per il futuro hai le idee chiare?

Certo. Perché rinunciare a un bel corso di perfezionamento all'estero? Ballo da quando avevo quattro anni...



Come mai questo amore per la danza?

In realtà lo devo ai miei genitori che vedendomi saltellare a 4 anni hanno voluto mi iscrivessi a danza. Avevo ottima memoria. Ricordo che in un mese ho imparato le coreografie sostenendo il saggio senza problemi.



Perché hai lasciato Siracusa?

Ho seguito mio fratello che se ne era andato a 18 anni per l'Università a Roma. Poi è tornato quando è morto nostro padre. Dopo ho deciso che era arrivato il momento di andarmene anche perché dopo il diploma non c'erano molti sbocchi professionali. E' una scelta ponderata anche perché Roma è più vicina al modo di vivere di noi del Sud rispetto a Milano.



Da dove è nata la voglia di partecipare ad "Amici"?

Unico obbiettivo, che poi è lo stesso di Edwyn, quello di diventare un'artista professionista. Ho imparato moltissime cose e sono uscita anche più determinata di prima.



Perciò nessun problema di coppia in caso di offerte lavorative?

Non ne abbiamo mai parlato prima di eventuali sacrifici perché comunque ci siamo ritrovati con la stessa voglia di crescere e soprattutto diamo per scontato il concetto.



Com'è nato il vostro rapporto?

Come una amicizia. Poi si è evoluto dopo lunghe chiacchierate. Io venivo poi da una storia che si era chiusa da poco con un ragazzo con cui stavo ma che non è durata dopo che sono entrata nella scuola. Con Edwyn ci siamo piaciuti, siamo molto simili...



Sorpresa per la tua eliminazione?

Volevo rimasse lui sia perché Bosé puntava tanto su Edwyn e poi perché poteva fare più strada di me dentro "Amici".

Andrea Conti