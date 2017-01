Derrick bandito dalla tv tedesca

foto LaPresse 16:26 - Dopo le rivelazioni shock sul passato oscuro di Horst Tappert, il famoso l'ispettore Derrick, che tv pubblica tedesca lo bandisce. L'emittente ZDF lo ha detto all'Afp. "Non abbiamo nuovi episodi in programma. La Zdf è rimasta sorpresa e scioccata dalla rivelazione", ha detto un portavoce dell'emittente che fra il 1973 e il 1997 ha prodotto più di 280 episodi della serie. - Dopo le rivelazioni shock sul passato oscuro di Horst Tappert, il famoso l'ispettore, che durante la seconda guerra mondiale faceva parte delle SS , lalo. L'emittentelo ha detto all'Afp. "Non abbiamo nuovi episodi in programma. La Zdf è rimasta sorpresa e scioccata dalla rivelazione", ha detto un portavoce dell'emittente che fra il 1973 e il 1997 ha prodotto più di 280 episodi della serie.

Tappert è morto a ottantacinque anni, e solo adesso alcuni documenti hanno fatto emergere la sua partecipazione alle Waffen SS. L'attore era entrato a far parte di una divisione di riserva della contraerea ad Arolsen nel 1943 quando aveva vent'anni. Derrick non aveva mai rivelato il suo segreto e anzi in alcune interviste aveva detto di essere stato impiegato come sanitario e di essere stato imprigionato alla fine della guerra. Ma la verità è venuta a galla grazie sociologo tedesco, Joerg Becker, durante le ricerche per un libro.