"L'ispettore Derrick era nelle SS"

foto Afp 10:00 - Horst Tappert, l'arcinoto ispettore Derrick, durante la Seconda guerra mondiale ha fatto parte delle Waffen SS. A rivelarlo è il "Frankfurter Allgemeine Zeitung" secondo cui, almeno a partire dal 1943, quando aveva vent'anni, l'attore è stato un membro delle SS. Tappert è morto ottantacinque anni. A portare alla luce il suo oscuro passato sono stati documenti emersi nel corso di una ricerca per un libro.

L'attore tedesco, uno dei più conosciuti al mondo e amatissimo anche in Italia per il personaggio di Derrick, nelle sue memorie non ha mai fatto cenno a quella macchia oscura nel suo passato. In alcune interviste aveva detto di essere stato impiegato come sanitario e di essere stato imprigionato alla fine della guerra.



A fare la scoperta è stato un sociologo tedesco, Joerg Becker, durante le ricerche per un libro. Da giovane Tappert aveva gravitato in una compagnia teatrale di cui avevano fatto parte diversi attori in passato vicini al regime nazista. Becker ha dunque fatto richiesta all'Associazione tedesca che dal 1939 informa i parenti dei caduti della Wehrmacht, l'esercito nazista, dove si trovano documenti sull'appartenenza alle diverse truppe.



E dagli archivi dell'associazione è emerso che l'attore era entrato a far parte di una divisione di riserva della contraerea ad Arolsen. La prima data certa risale per l'appunto al 22 marzo del 1943, quando il primo reggimento granatieri "Testa di morto", allora impegnato in Russia, ha segnalato la sua appartenenza come semplice granatiere.