Alain Delon giurato speciale ad "Amici"

foto LaPresse Correlati SVELATI I SEGRETI DEI "GIOVANI" 12:59 - Sono Alain Delon, Enrico Brignano (nel doppio ruolo di giurato ed intrattenitore) e Sergio Assisi gli ospiti del quinto appuntamento del serale di "Amici", in onda sabato 28 ottobre alle 21.10 su Canale 5. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi avrà dunque un tris di uomini d'eccezione in qualità di giudici esterni. La gara è ormai entrata nel vivo con i 5 Big e 8 Giovani che animano la sfida nei due diversi gironi.

Alain Delon raccoglie il testimone dopo la partecipazione di Dustin Hoffman. Accanto al protagonista de "Il Gattopardo", ci saranno Sergio Assisi volto del cinema, del teatro e della televisione italiana ed Enrico Brignano nel duplice ruolo di giurato ed intrattenitore, che regalerà un momento di esilarante comicita' al pubblico in studio e a casa.



La gara tra i due gironi, quello dei Giovani e dei Big, viene scandita sempre più spesso da sorprese, e anche questa settimana il verdetto finale sarà decisivo in entrambi i gironi in vista dell'eliminazione. Oltre alla tensione per quest'ultima, c'è grande curiosità di rivedere le eccellenti esibizioni dal vivo di Alessandra Amoroso, Pierdavide Carone, Marco Carta, Emma Marrone e Annalisa Scarrone, accompagnati dalla Grande Orchestra di 43 elementi diretta dal Maestro Peppe Vessicchio.



Nel girone dei Giovani a sperare in un posto per la finale di Verona sono rimasti per il ballo: Francesca Dugarte, Giuseppe Giofrè, Nunzio Perricone; mentre per il canto sono ancora in gara Claudia Casciaro, Ottavio De Stefano, Carlo Alberto Di Micco, Gerardo Pulli e Valeria Romitelli, quest'ultima a rischio eliminazione.