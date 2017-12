2 dicembre 2017 11:15 Annalisa: "Faccio da guida nelle meraviglie della scienza" Inizia domenica 3 dicembre, in seconda serata su Italia 1, "Tutta colpa di Darwin"

Parte domenica 3 dicembre, in seconda serata su Italia 1, "Tutta colpa di Darwin", l'appuntamento con la scienza in tre puntate raccontato da Annalisa. La cantante prosegue il suo viaggio attraverso la scienza per raccontare l'evoluzione tecnologica dell'uomo sin dalla preistoria. "Io cerco di tradurre in parole povere cosa fanno scienziati e ricercatori - dice a Tgcom24 -, ma sono la prima spettatrice che rimane a bocca aperta".

Dopo il viaggio al Cern di Ginevra in "Tutta colpa di Einstein" e quello nello spazio in "Tutta colpa di Galileo", questa volta tocca al biologo e naturalista Charles Darwin. Si parte dall’esplorazione della grotta di Chauvet, la più antica forma d’arte ritrovata in Europa e risalente a 36.000 anni fa. "Questa volta abbiamo parlato di evoluzione, umana e tecnologica - racconta lei -. Quella dell’uomo ha fatto passi in avanti con scoperte tecnologiche. Lo stesso uomo preistorico ha aperto nuovi scenari con la scoperta del fuoco. Sono tutte tecnologie, anche se noi pensiamo a tutt’altro quando ci riferiamo a quel termine".



Come sempre Annalisa si mette in gioco in prima persona e vive esperienze uniche e irripetibili come il volo a caduta libera, l’estrazione del Dna, un viaggio sulla prima auto che si guida da sola, fino a far muovere degli oggetti solo con la forza del pensiero e incontrare personaggi fantastici che l’hanno trasformata in un fumetto “wonder woman”. "La sensazione di volare è super divertente - sottolinea -, anche se giustamente le esperienze di volo che fai lì hanno una durata limitata, però mano a mano che prendi confidenza aumenta il tempo. E’ stata abbastanza impegnativa".