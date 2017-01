Amici, quarta vittoria consecutiva e stavolta ad uscire è Michele

Squadre più equilibrata, rispetto alla puntata precedente, ma stesse dinamiche e tensioni tra i direttori artistici e la giuria: J-Ax e Nek “spengono” sempre più spesso Loredana Bertè, Elisa ed Emma fanno lo stesso con Anna Oxa. E questa volta i battibecchi a distanza sono iniziati anche tra le due giurate, specie su Chiara: sulla cantante dei Blu le due hanno una visione molto diversa. Nelle prima prova della prima manche i Bianchi chiamano il duetto del direttore artistico con ospite ed entra in studio Gianna Nannini: per i Bianchi canta Emma, i Blu schierano Nek e vincono. Uno a zero per i Blu. Vittoria bis per loro anche nella seconda prova, dove a cantare è Chiara, mentre i Bianchi scelgono i La Rua. Due a zero per i Blu. Per la terza prova entra Carlo Conti in qualità di quarto giudice. I Bianchi schierano il duetto con direttore artistico Emma ed Elodie che interpretano un brano di Pino Daniele. i Blu rispondono con duetto con ospite ed entra Alessandra Amoroso che canta con Sergio. Elisa ed Emma chiedono il parere di Morgan e spengono Anna Oxa. L'esito della prova è secretato . Loredana Bertè ha votato Sergio. Quarta prova con i Bianchi che schierano Alessio e i Blu che rispondono con Michele e Ale, che si esibiscono in una performance molto curata nei dettagli. Il punto va ai Blu. Il parziale è di 3-0 per la squadra di J-Ax e Nek . In caso di 3-0, c'è l'opportunità di giocarsi il tutto per tutto. Con l'unanimità della giuria, i Bianchi hanno l'opportunità di vincere l'intera manche. Ma Emma ed Elisa decidono di non sfruttare questa chance. Quinta e ultima prova con i Bianchi che fanno duettare Lele con aby K e Giusy Ferreri e i Blu che rispondono con la prova performer di "Sergione", che non riguarda solo il canto. La giuria deve valutare l'intera performance. La canzone è un mash-up tra Ain't too proud to beg e La mia signorina. C'è anche una parte rappata. Il punto viene assegnato ai Blu. La manche, quindi, è stata vinta dalla squadra di J-Ax e Nek.

Nek e J-Ax nominano i La Rua, i ragazzi fanno il nome di Gabriele e i professori quello di Alessio. Le direttrici artistiche Emma ed Elisa fanno rientrare in squadra Alessio mentre i professori salvano Gabriele. I La Rua lasciano lo studio e sono a rischio eliminazione.



Inizia la seconda manche. Prima prova: i Bianchi schierano Gabriele, che balla da solo e si spoglia in studio. I Blu fanno entrare Ale, il migliore allievo di quest'edizione, con un'esibizione di ballo singola. Ma ai voti il punto va ai Bianchi. Uno a zero per i Bianchi. Seconda prova: J-Ax duetta con Chiara nella canzone Intro, mentre i Bianchi fanno cantare Lele che esegue Cade la pioggia dei Negramaro, suonando la chitarra. Morgan al posto di Loredana Bertè assegna il punto a Lele. Bianchi sul 2-0. Per la terza prova arriva Michele per i Blu schierano Michele e la prova performer con Elodie in “Vogue” per i Bianchi. Emma accende Morgan e spegne Anna Oxa. Anna Oxa non dice cosa voterà, Morgan invece dice di aver votato Elodie. Nella quarta prova i Blu chiamano Morgan e spengono Loredana Bertè. Per loro si esibisce Chiara. I Bianchi rispondono con un inedito di Lele. Anna Oxa vota Chiara; per Morgan il testo della canzone di Lele è un po’ acerbo e premia Chiara. Due a uno per i Bianchi.



Per la quinta prova della seconda manche, i Bianchi schierano Alessio. I Blu Sergio che canta Can't help falling in love. Morgan vota al posto di Anna Oxa, per volere di Emma ed Elisa che sfuggono dalle critiche ed è molto critico verso Sergio. Punto ai Bianchi, che vincono la seconda manche. Nominati: Michele, Chiara e Ale. I direttori artistici blu salvano Chiara, i professori salvano Ale. Michele è il secondo allievo a rischio eliminazione.

Ballottaggio tra i La Rua e Michele. La band si esibisce con l'inedito Il sabato fa così. Michele sceglie una coreografia poco convincente. Seconda esibizione per i La Rua che cantano Love reign over me e per Michele che questa volta offre una bella performance. Alla votazione però la giuria sceglie di eliminare Michele, che viene però invitato da Elisa alla lavorazione di un suo video.