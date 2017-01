Amici 14: Mattia si salva e resta nella scuola, Simone va in sfida

13:31 - A tenere banco nell'ultima puntata di "Amici" è stata la sfida tra i due cantautori: Mattia (che ha rischia il banco a seguito di un provvedimento disciplinare) e Cristiano. A giudicare le loro esibizioni Alex Britti che ha premiato Mattia, alias Briga, perché "più attuale". La gara a squadre si è decidesa sul filo di lana ed è stato l'ultimo scontro di ballo (con la vittoria di Klaudia) a condannare Simone alla sfida.

La puntata di "Amici" si apre con un gradito ritorno: i Dear Jack, che si esibiscono in un medley tra l'entusiasmo del pubblico.Il clima si fa più teso con la sfida tra Mattia, alias Briga, e Cristiano.



Il rapper romano, in quanto caposquadra, non rischiava il posto ma Zerbi ha deciso di mandarlo in sfida in seguito ad un provvedimento disciplinare (lo ha sorpreso senza microfono). Il cantautore ha accolto la punizione con il sorriso sulle labbra e in studio si è messo alla prova con Cristiano. Entrambi sono cantautori e, per giudicarli, la produzione ha deciso di chiamare Alex Britti. Dopo averli ascoltati, il musicista ha espresso il suo verdetto: "Siete diversi, Cristiano è più teatrale mentre Mattia è funky. E' più attuale, più musicale. Siete tutti e due bravi, ma io preferisco Briga".

Con Giulia Michelini inizia la sfida a squadre che, tra prove di ballo e canto, finiscono in parità. A decidere il tutto per tutto è l'ultimo confronto di ballo tra Vanessa e Klaudia. Il punto va a Klaudia, che condanna così Simone, il capogruppo avversario, alla sfida.