Il 2018 di America Ferrera non poteva cominciare meglio. L'attrice, classe 1984, famosa per il ruolo da protagonista nella serie televisiva "Ugly Betty" , ha infatti annunciato via Instagram proprio a Capodanno di essere in dolce attesa. E lo ha fatto come sempre a modo suo, in maniera scherzosa con uno scatto buffo.

La Ferrera, che ha 33 anni, ha postato uno scatto in cui lei e suo marito Ryan Piers Williams sorridono con indosso coloratissimi occhiali a forma di ‘2018’. L'attrice manda un bacio con le labbra tenendo in mano un body per bebè che porta la scritta “Mas besos”, ovvero “più baci”. Il commento alla foto è più che eloquente: "We’re welcoming one more face to kiss in 2018! Wishing you #MásBesos in the New Year! #babybesos #HappyNewYear". “Nel 2018 daremo il benvenuto a una nuova faccia da baciare”...